Arbeiderpartiet vil halvere fergetakstene

Meiningar

For oss i Arbeiderpartiet handler politikk om å oppnå resultat. Derfor vil vi halvere fergeprisene, mens Sve og Frp skylder på andre.

Det er Arbeiderpartiet som satte halverte fergepriser på dagsorden nasjonalt, etter påtrykk fra Møre og Romsdal Arbeiderparti. Det politiske gjennomslaget var helt nødvendig etter åtte år der Høyre og Frp hadde kjørt fergetakstene helt til topps både direkte på alle riksveisamband og indirekte gjennom å underfinansiere fylkeskommunene.

Gjennomslaget ga følgende kommentar i Romsdals Budstikke og Sunnmørsposten 13. juni:

«Og ferjetakster – Kjølmoens udiskutable hjertesak. På nyåret fikk han presset gjennom at Arbeiderpartiet lover å halvere ferjetakstene over hele landet. Det utløste en enorm budkrig i de andre partiene, og gjorde Kjølmoen til en slags ferjepolitisk wonderboy for noen dager. Nå er det programfestet at Arbeiderpartiet skal redusere ferjetakstene med 50 prosent.»

Det er hyggelige ord, med det viktige for oss i Arbeiderpartiet er at vi får halvert fergetakstene etter åtte år med et tafatt, blått styre. Så overlater vi ansvarsfraskrivelsene til Sve og Frp.

I høst står du som velger overfor et verdivalg: vil du ha mer sentralisering, privatisering og salg av Norge med Høyre og Frp, eller vil du ha trygge arbeidsplasser, gode skoler og en verdig eldreomsorg i hele Møre og Romsdal med Arbeiderpartiet?

Stem Arbeiderpartiet 13. september. Nå er det vanlige folk sin tur!