Kva ferjekutt har du oppnådd Kjølmoen?

Meiningar

0% har AP og Kjølmoen i praksis kutta ferjeprisane, og tru på at du får gjennomslag med din eigen tåkefyrste i AP er nok meir som ei ønsketenking.

Litt merkeleg debatt dette her ang ferjepriser frå AP og Kjølmoen.

Mål politikarane på det dei gjer i praksis, ikkje tomme valgløfter nokre veker før valget.

AP og Kjølmoen i praksis er 0% kutt i ferjeprisane, og der AP seinast i sommer stemte imot monaleg kutt i Stortinget, fremma av Sylvi Listhaug og FrP.

AP i praksis, seier ein ting, gjer stikk motsatt!

Her i Møre og Romsdal har fylkeskommune ansvaret for 20 av 24 ferjestrekningar, der Kjølmoen og AP styrar fylket som Varafylkesordførar.

Kva har Kjølmoen og AP gjort i praksis i Møre og Romsdal ?

Alle huskar grunnlaget for ferjeopprøret som vart til pga Kjølmoen og co sette opp takstsone på ferjene her i fylket med 2 takstsone i tillegg til innføring av autopass, som også medførte to takstsonar opp for bil.

Samtidig levde fylket i «sus og i dus» og gjekk med 313,5 mill kr i overskot, ja den blåe regjeringa og samferdselsminister frå Frp leverte knallhøge overføringar til fylket, aldri før høgare.

Likevel presterte Kjølmoen og AP å auke ferjeprisane.

Det blir på nivået med ein 3 åring, når Kjølmoen forsøker å ta æra av at FrP i praksis kutta ferjeprisane med 25% frå 1/7-2021.

Kva AP i praksis har bidrege med her, er det kun oppe i haudet til Kjølmoen som har svaret på, alle vi andre i landet ser tallet 0% frå AP si side

Så har Fylkeskommunen tenkt å auke prisane med 6% igjen, noko også AP og Kjølmoen kan kutte med eit «pennestrøk» dersom han vil, men neida berre skulde på alle andre er AP og Kjølmoen i praksis.

Enda verre blir det å sjå AP og Kjølmoen som reiser rundt i fylket og lovar i øst og i vest, til dømes arbeid til alle, sjølv om AP og Kjølmoen skal auke skattar og avgifter med fleire titals milliard kr, drivstoffprisar til himmels over 25 kr, som vil fører til press i næringslivet og færre arbeidsplassar.

Kor greinalaust går det faktisk ann å bli?

Nei, hadde egentlig bestemt meg for å la vere å svare Kjølmoen og AP, men då kunne faktisk nokon finne på å bite på alle bløffane frå Kjølmoen og co.

Mål politikarane på det vi gjer i praksis, då ser alle her i fylket at det KUN er FrP som gong etter gong i fylkestinget har fremma framlegg om kutt i ferjeprisane, og der Kjølmoen og AP har stemt imot, samt at FrP kutta ferjeprisane reelt med 25 % frå 1/7-2021.

Ynskjer du reelle kutt i ferjeprisane og ikkje berre prat?

Stem Frp!