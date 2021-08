Meiningar

Det å trille terning i ein valkamp, er ikkje alltid like lett som å få ein seksar i Ludo eller stor straight i Yatzy. Terningkast har alltid vore populært for avisene om ein skal melde ein konsert, smake på raudvin, teste nye bilar, eller slik som no om dagen, måle partitoppane når dei møter kvarandre til duell. Den offisielle valkampen som vart starta under Arendalsuka, har fått politiske kommentatorar til å boltre seg med terningen. Skilnadane er store, og mange har vanskar med å forstå kvifor Audun Lysbakken (SV) fekk terningkast 5 i Dagbladet, men terningkast 3 i Sunnmørsposten. Eller kva med at Sylvi Listhaug fekk terningkast 5 i VG, men terningkast 3 i Dagbladet og Sunnmørsposten. Og slik kan vi halde på, terningkasta svingar i alle retningar. Og det kan ikkje vere særleg inspirerande for KrF-leiar, Kjell Ingolf Ropstad å få terningkast 1 i Sunnmørsposten og Dagbladet, og 2 i VG.