Røyst på bedriftene!

Meiningar

Det er få veker til valet. Eg vil oppmode til å røyste på bedriftene.

Pandemien har klargjort for oss kor viktig arbeidet til kvar einskild av oss er. Krisa har også understreka kor avgjerande arbeidsplassane er for heile samfunnet, lokalt og nasjonalt. Dette kan vi ta med oss når vi skal omstille oss frå krise til ein ny, normal kvardag, der vi skal røyse samfunnet opp att, og løyse utfordringane som ligg framfor oss.

Dei fleste jobbane våre finst i bedriftene. I Norge jobbar to av tre sysselsette i privat sektor, og bedriftene våre står for tre firedelar av verdiskapinga. Det er bedriftene våre som gir oss arbeid og inntekt, tenester og finansierer velferda vår. Bedriftene er kort og godt berebjelkane i det norske velferdssamfunnet – både i dag og i morgon.

Vår generasjon skal løyse to store oppgåver

Jobbskaping er den eine store oppgåva som vår generasjon kjem til å bli målt på i framtida. Den heng nøye saman med den andre: klimautfordringa. Innan 2030 skal vi halvere klimagassutsleppa. For å klare det må vi skape nye grøne løysingar og nye grøne jobbar.

Og løysinga? Den ligg i bedriftene. Det er i bedriftene dei nye grøne løysingane og jobbane skal skapast. Målet vårt er 250.000 nye lønnsame jobbar i privat sektor innan 2030. Det må bedriftene klare om velferdssamfunnet framleis skal vere slik vi kjenner det for komande generasjonar.

Snart er det val. Eg voner det kommande valet vil handle om nettopp dette: Om berekraftig jobbskaping i bedriftene. Eller rettare sagt: Om korleis fellesskapet skal legge til rette for at bedriftene kan skape meir for fellesskapet. Berekraftig verdi- og jobbskaping skjer nemleg ikkje av seg sjølv. Bedriftene treng politikk.

Våre fire løysingar

Fram mot valet kjem eg og resten av NHO til å spørje politikarane våre om kva politikk dei vil føre for bedriftene. Og ikkje berre det: Vi vil også hjelpe dei med å finne svar på spørsmåla. Her er NHO sine fire svar på korleis Norge løyser vår tids to store oppgåver:

Satse på klimaløysingane. Enten det gjeld energitilpassing, sirkulærøkonomi eller klimatilpassing: Bedriftene må gå og går fremst. Om Norge skal oppnå måla om å halvere utsleppa innan 2030, må det offentlege legge til rette med tiltak og verkemiddel. Ikkje minst må vi jobbe saman, offentleg og privat, lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å skape dei grøne løysingane, arbeidsplassane og inntektene. Tette kompetansegapet. I dag står altfor mange utanfor arbeidslivet. Samstundes manglar seks av ti bedrifter den kompetansen dei treng. Dette må vi gjere noko med. Velferdssamfunnet er avhengig av at fleire kjem seg i jobb. Styresmaktene bør legge til rette med arbeidsopplæring, lærlingplassar og eit utdanningstilbod som møter kompetansebehovet. Bygge framtidas infrastruktur. Varer må fram til marknaden, folk må komme seg på jobb, og dei må koplast saman - fysisk og digitalt. Bedriftene treng vei, bane, hamner, breiband og straumnett. Infrastrukturen må byggast og vedlikehaldas med effektive løysingar som gjev meir att for kvar krone. Utvikle eit smartare samfunn. Verda er i rivande utvikling. Bygder og byar må bli meir effektive, berekraftige og digitale – dei må bli smartare for folk og bedrifter. For å sikre lokalsamfunn der det er godt å bu og jobbe, må tilboda og tenestene innbyggjarane bli betre, enklare og meir berekraftige. Effektive løysingar for innbyggjarane er også ein stor konkurransefordel for bedriftene. Det offentlege må dessutan ta i bruk produkt og tenester som bedrifter utviklar og må bruke innkjøpsmakta si til å fremje grøne og innovative løysingar.

Kjære politikarar; her er mi oppmoding til dykk: Lytt til bedriftene når de skal løyse den viktigaste jobben som ligg framfor oss. Det bør de, fordi bedriftene har den aller viktigaste jobben. Lukkast dei, lukkast vi alle.

Og kjære veljarar; her er mi oppmoding til dykk: Røyst på det partiet du meiner har den beste politikken for berekraftig jobbskaping. Kort sagt: Stem på bedriftene. Og ikkje minst: Ikkje gløym å røyste. Godt val!