Stem på et parti som tar klimakrisa på alvor

Meiningar

Etter klimapanelets siste rapport har FN slått “kode rød”-alarm om klimakrisa, som vi for alvor nå ser konsekvensene av. Denne sommeren har dødelig ekstremvær herjet verden over. Algerie, Tyskland, Russland, USA, Etiopia, Hellas, Tyrkia. Lista over land som har blitt rammet er for lang til å ramses opp. Det ekstreme er i ferd med å bli det normale. Men ifølge FNs klimapanel kan vi fortsatt unngå de verste konsekvensene av klimakrisa gjennom en politikk som begrenser oppvarmingen til 1,5 grader.

Det betyr en politikk som faser ut olje, kull og gass, samtidig som utslippene kuttes raskere, forbruket begrenses og de grønne alternativene utvikles raskere enn nå. Får vi til det, kan vi sammen skape arbeidsplasser som arbeiderne i oljenæringa kan flytte over til, samtidig som vi unngår de verste konsekvensene av klimakrisa.

Det første og kanskje viktigste skrittet på veien mot en slik politikk er å stemme på partiene som støtter full stans i letingen etter mer olje og gass. Det er i tråd med budskapet fra både FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået, som begge sier at all leting etter mer olje, kull og gass må opphøre om vi skal nå Parisavtalens klimamål og begrense den menneskeskapte oppvarmingen til 1,5 grader. Man finner alternativer på begge sider av den politiske aksen som går til valg på full stans i letingen etter mer petroleum. Så om du vil gi en stemme for å begrense klimakrisa, stem på et parti som vil stanse all ny oljeleting.