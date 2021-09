Grannekamp

Meiningar

Det å høyre dei tre orda: «Stranda mot Sykkylven», minner meg straks om to bygdelag som opp gjennom åra har knivast om alt frå vidaregåande skule, lensmannskontor, apotek, tannrøkta og til å vere best anten i skibakken eller på fotballbana. Det har stått om prestisje og heider. Det var ikkje alltid at tonen var like god mellom strandarar og sykkylvingar når vi samla oss til fest og moro på ungdomshusa på den eine eller andre sida av fjellet for nokre tiår sidan. Men samtidig skal det vere sagt at det var mange sykkylvingar og strandarar som fann tonen og kvarandre ein sein laurdagskveld!