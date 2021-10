Meiningar

Vidar Nes Mygland, som av biskop Ingeborg Midttømme er tilsett som vikarprest i Ørskog og prostiprest i Nordre Sunnmøre prosti, som betyr at han kan fungere som vikarprest i Sykkylven og Stranda, er klar på at kvinner ikkje kan vere prestar. Bakgrunnen til at Mygland ikkje kan ha gudsteneste saman med kvinner, er at han ikkje har klart å finne legitimitet for dette i Bibelen.