Meiningar

Dei siste arbeidsløysetala frå Nav kan tyde på at det går så det susar både i Stranda og Sykkylven. Pila peikar med andre ord oppover. Då koronapandemien slo inn for full kraft i mars i fjor vart heile 1.047 arbeidslause eller delvis utan arbeid i Sykkylven, og 305 i Stranda. No er pandemien på retur. Arbeidssituasjonen har endra seg radikalt. Det er full fart i næringslivet, fleire verksemder jaktar arbeidskraft, medan andre har planar om å utvide produksjonslokala.