Meiningar

Oktober er «rosa måned», og det betyr at vi må snakke litt om pupper. Rettere sagt om den kreftformen vi vet rammer flest kvinner, nemlig brystkreft. En av tolv kvinner rammes av brystkreft, og årlig får omtrent 3500 kvinner brystkreft.

Min oppfordring som stortingsrepresentant er at flere må sjekke seg for brystkreft. Dette er noe kanskje ikke mange snakker om i vennegjengen, eller tenker særlig på, fordi brystkreft rammer mest kvinner over 50 år. Men sannheten er at alle kan få kreft, og derfor bør alle sjekke seg jevnlig.

Vi så en nedgang på 17 % i brystkreftdiagnoser mellom mars-september i 2020 sammenlignet med året før. Det er ikke grunn til å tro at færre egentlig har fått kreft. Jeg og mange helsepolitikere og fagfolk er redd dette kan bety at færre blir oppdaget. Dette er bekymringsfullt! Tidlig diagnostisering og behandling av kreft er kjempeviktig. Nå i oktober håper jeg kvinner tenker litt ekstra på brystene sine. Jo tidligere symptomer eller uregelmessigheter oppdages, jo bedre er det. Det gjør det lettere å få god behandling som virker.

Og behandlingen blir bedre. Vi har en fantastisk helsetjeneste i Norge. Pakkeforløpet for kreft som Høyre innførte i 2015 gjør at de som diagnostiseres settes umiddelbart inn i et forutsigbart behandlingsløp. Heldigvis overlever flere kreft, men dessverre dør rundt 600 personer av denne kreftsykdommen i året. En tidlig sjekk kan redde liv.

Jeg sjekker meg selv jevnlig, men ikke alle er like bevisste på det. Det er enkelt, og vet du ikke hvordan du gjør det, eller hva som er normalt, er det bare å ta kontakt med legen din. En enkel sjekk mens du tar en dusj, og en samtale med legen er ingenting sammenliknet med den tiden man mister dersom man oppdager brystkreft på et sent stadium.

Min korte og enkle oppfordring er derfor: sjekk de puppene – ikke bare nå i oktober, men året rundt!