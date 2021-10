Rekruttering av fagarbeidarar

Meiningar

Offentlege institusjonar har i dag store problem med å rekruttere fagarbeidarar til ledige stillingar. Vi veit at framover treng kommunane å rekruttere mange nye då alderen på dei ansatte i dag er rimeleg høg. Me andre ord så blir det mange som går av med pensjon framover.

Eit krav frå LOs Regionkonferanse Møre og Romsdal, må vere å utdanne meir fagarbeidarar. Dette gjeld personell i alle kategoriar. Ei god lønn og rett på heile, faste stillingar er et godt middel for å rekruttere sårt trengte fagfolk til dei ledige stillingane samt å søke utdanning. Det er og nødvendig å ha nok lærlingeplassar i offentleg sektor for å rekruttere fleire fagfolk.

Når det gjeld lønn så ser vi at lønnsmessig så er det eit altfor lite gap mellom dei som er fagutdanna og dei utan utdanning innan helsefaget. Det skal vere lønnsamt å ta ei utdanning!

Når ein tek valet å ta ei utdanning så burde dette gi meir utteljing enn det gjer i dag. Ein bruker tross alt fleire år på å utdanne seg og tileignar seg mykje kunnskap gjennom student tida. Skal ikkje dette vere verdt noke?