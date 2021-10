Demografiutviklinga

Meiningar

I Møre og Romsdal fylkeskommune sin årlege statistikk kjem det mellom anna fram at etter den 12. mars 2020, då landet vart stengt ned og ikkje vart opna for fullt igjen før siste helga i september i år, så har fleire område gått imot den «vanlege» statistikken. Dette gjeld mellom anna sysselsetting, eksport, reiseliv, kollektivtransport, besøk på biblioteka og reduksjon i bustadbygginga. Covid-19-pandemien har verka inn på flyttinga innanlands og bidratt til at Møre og Romsdal i 2020 fekk eit flytteoverskot på 58 personar.