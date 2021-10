Trygghet kommer ikke av seg selv

Meiningar

I 2017 avdekket Arbeidstilsynet at halvparten av de kommunale tjenestene ikke hadde innført risikoreduserende tiltak. Likevel stanset de det forebyggende arbeidet bare fire år senere.

Sosialarbeidere skal ikke måtte gjøre jobben sin med livet som innsats. Årsakene til slike hendelser kan være mange, men kan aldri unnskyldes. Ingen skal måtte bli utsatt for vold og trusler på jobb. Ingen skal måtte dø på jobb i Norge.

Ansatte i helse- og sosialsektoren er blant de arbeidstakere i Norge som er mest utsatt for vold, trusler og trakassering i arbeidet. Rapporten Vold, trusler og trakassering i helse- og sosialsektoren (FAFO 2019[1]) viser at hvert tredje FO-medlem i NAV utsettes for vold eller trusler.

Regionkonferansen LO Møre og Romsdal krever:

• NAV får en helhetlig gjennomgang som tar for seg kompetansesammensetning, organisering, styringsmodell, samhandling og tilgjengelighet.

• Arbeidstilsynet må gjenoppta det forebyggende arbeidet. De må få sterkere sanksjonsmuligheter med mandat til å ilegge dagbøter om ikke arbeidsgiver følger opp. De må også få flere ressurser til å håndtere sine nye oppgaver.

• Forskriftsbestemmelsene må følges opp av alle NAV kontor, noe som forutsetter at ledelse, vernetjeneste og tillitsvalgte må samarbeide om det forebyggende arbeidet.

• Vold og trusler må få en større del i utdanningen til de sosialfaglige profesjonene.

• Vold og trusler må bli regnet som yrkesskade i Norge. De som blir utsatt må få den erstatning de fortjener.

• LO prioriterer arbeidet mot vold og trusler rettet mot ansatte i helse- og sosialtjenestene, både i sentrale oppgjør og lokalt tillitsvalgtarbeid.