Meiningar

28. oktober 1971 demonstrerte 30 000 elevar og andre støttespelarar mange stader i landet, også framfor Stortinget. Kravet var at alle læremiddel skulle vere tilgjengeleg både på nynorsk og bokmål til same tid og til same pris på alle skular. Dette er 50 år sidan!

Undervegs har det vore mange aksjonar. Dessverre er kravet framleis gyldig. Situasjonen er i realiteten endå verre for dagens nynorskelevar. Digitale læremiddel og hjelpemiddel har i stor grad fortrengt boka, og bokmål og engelsk dominerer i endå større grad enn før. Nynorskelevar får i mange tilfelle ikkje opplæringa på eige språk, slik dei har krav på. Situasjonen kallar på nye demonstrasjonar. 28. oktober 2021 blir det både markeringar og digitale aksjonar.

I Hurdal-erklæringa lovar den nye regjeringa å sikre at alle elevar får læremiddel på eiga målform. Det er ein god start. Men erklæringar må settast ut i livet. For at nynorskelevane skal få god og likeverdig opplæring trengst følgjande:

1. Den komande opplæringslova må klart og eintydig lovfeste at alle læremiddel og hjelpemiddel skal ligge føre på same tid både på nynorsk og bokmål.

2. Kommunar og fylkeskommunar må etterleve dette lovfesta kravet. Statsforvaltaren må aktivt kontrollere at dette skjer. Brot på lova må påtalast, og om nødvendig må sanksjonar takast i bruk.

3. Læremiddelmarknaden må regulerast strengare. Forlag og læremiddelprodusentar som ikkje leverer i samsvar med opplæringslova, får ikkje høve til å selje varene sin til norske skular.

I 1885 vedtok Stortinget at bokmål og nynorsk skulle vere likeverdige og jamstilte språk her til lands. Meir enn ein halv million nordmenn har i dag nynorsk som førstespråk. Ideelt sett burde krava ovanfor vere unødvendige. Men det er dei ikkje. Difor krev vi på nytt:

Alle læremiddel på nynorsk no!