Om den medieskapte klimakrisa

Meiningar

Vi som jobbar i media er vane med å få skulda for både det eine og det andre av alt som er ille her i verda. I spalten sin i Nyss nyleg tok sosiolog Lars Jørgen Vik opp det han kallar den medieskapte klimakrisa.

Vik trur tydelegvis ikkje på menneskeskapte klimaendringar. Klima er noko media er opptekne av. Og journalistane er opptekne av denne fiktive krisa fordi dei er venstrevridde, og såleis er heilt i utakt med folk flest.

Vi kjenner igjen argumentasjonen frå kommentarfelta i sosiale medium, sjølv om Vik er meir velartikulert enn dei fleste av meiningsfellane sine der.

Så kjem han med ei rad eksempel på overtramp som han meiner skuldast den politiske einsrettinga, spesielt i NRK. Han skriv til dømes også bramfritt at under valkampen tidlegare i år, så fekk partia SV, Raudt og MDG knapt eit kritisk spørsmål.

Er det eit inntrykk han har ut frå sin eigen politiske ståstad, eller har han eit empirisk grunnlag for påstanden?

Eg har jobba over halvparten av mine over 40 år som journalist i nyheitsavdleilnga i NRK på Marienlyst, og eg kan forsikre han om at langt dei fleste «overtrampa» skjer på grunn av hastverk , og ikkje på grunn av politisk ideologi.

Og eg kan også røpe at i ei intern meiningsmåling i politisk avdeling i NRK for ikkje så lenge sidan, så var Høgre det største partiet. Og eg kan garantere at det ikkje går politiske kommissærar rundt om i redaksjonslokala og passar på at det som blir produsert i radio, TV og på nett har den rette politiske vinklinga.

På slutten av innlegget sitt kjem Vik med ei mogleg løysing på problemet med politisk einsretting i journaliststanden. At journalistar skal kvoterast inn etter kva politisk ståstad dei har. For det er nesten ingen Frp-sympatisørar blant norske journalistar, ifølgje ei meiningsmåling.

Eg trur at når han får tenkt seg om, så ser han at dette neppe er ein farbar veg.

No er det slik at journalistikk er eit fag og ikkje ein politisk ideologi. Journalistutdanningane vi har her i landet, og alle andre demokratiske land, er opne for alle som oppfyller dei naudsynte kriteria for opptak. Det handlar i hovudsak om karakterar frå vidaregåande eller relevant praksis. Og ingen av kriteria handlar om politisk ståstad.

Og når ein først er ferdig utdanna så er det ingen arbeidsgjevar som spør etter politiske sympatiar eller antipatiar, her handlar det om kor fagleg dyktig ein er.

Så eg trur vi heller må snu spørsmålet litt. Kvifor er det så få Frp-sympatisørar som søkjer seg til journalistutdanningane?