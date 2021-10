Stor rasfare under Skafjellet

Meiningar

Roger Hofseth, Hofseth Aqua AS, har i møte 7.4.21 og i senere brev uttrykt vilje til flytting av dagens oppdrettsanlegg fra Skafjellet til Urdaneset. Som kjent søkte han om Urdaneset, men av uforståelige grunner ble anlegget plassert under Skafjellet.

Vi har oppfattet Roger Hofseth slik at han begrunner viljen til flytting til Urdaneset slik:

Innser at rasfaren fra Skafjellet er for stor. Norges Geotekniske Institutt (NGI) har tidligere i år på ny dokumentert dette.

Foringsflåten med dieselaggregatet må derfor nå i første omgang flyttes minst 100 m mot sør samt forsterkning av taket på flåten. Roger Hofseth har inngått en bindende avtale med Møre og Romsdal fylkeskommune om å utføre dette og at denne flyttingen skulle skje i sommer. Det er nå snart vinter og intet er flyttet; dette til stor fare for folket som jobber der samt båter.

Innser at anlegget ligger alt for nært utløpet til Strandaelva jfr fare for villaksen; lus og rømming. Mattilsynets anbefalte avstand til lakseførende elv er minst 2.5 km mens det fra Skafjellet kun er 1,5 km.

Innser den visuelle forurensningen både for turister og fastboende på Stranda.

Innser det uheldige med et oppdrettsanlegg over rasområdet der flere personer omkom jfr minnesmerket.

Innser navneforvirringen og dermed saksbehandlingsfeilen. To lokaliteter i kommunens arealplan er avsatt til lakseoppdrett: Urdaneset og Skafjellet. Roger Hofseth søkte på Urdaneset og bygget under Skafjellet. Fiskeridirektoratet behandler nå klagen på dagens plassering under Skafjellet.

Roger Hofseth har i brev til oss nylig opplyst at prosessen med en mulig flytting av anlegget til Urdaneset tar lengre tid enn forutsatt. Vi er derfor lovet et møte på et senere tidspunkt.

Det konstateres at Stranda kommune ikke er på banen i denne sak. Ordføreren har bl.a. i over to år lovet et møte med undertegnede; jeg har fortsatt intet hørt. Dette av en ordfører fra et parti som har lovet å lytte. Vi er også lovet deltakelse i det interkommunale planarbeidet for hele Storfjorden som nå ledes av konsulentfirmaet Multiconsult AS. Her har vi heller intet hørt.

Og vi får heller ikke opplyst hvem i kommunen som skal påse at det nedlagte oppdrettsanlegget til Hofseth Aqua AS i Opshaugvik/Helsemvika fjernes jfr. akvakulturloven § 13. Akvakulturtillatelsen der er trukket og installasjonene skulle derfor ifølge loven ha vært fjernet for lengst.

Håper på svar fra Roger Hofseth og ordfører Jan Ove Tryggestad.