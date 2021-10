Meiningar

Det er ikkje vanskeleg å forstå at så vel legar som pasientar og kommuneleiinga, samt overlegen er frustrert over situasjonen ved Sykkylven legesenter. Problemet er at fleire legar og hjelpepersonell er råka av sjukdom. Dette har resultert i lang ventetid, og at pasientar og pårørande har vanskar med å kome gjennom på telefonen.