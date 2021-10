Meiningar

I et innlegg i Nyss den 27.10.2021 legger Tor Waaler ord i min munn, og ber meg besvare noen spørsmål. Her er svar på tiltale:

Det stemmer at vi er i dialog med Waaler om å undersøke muligheten for å flytte anlegget ved Urdaneset, men det stemmer ikke at jeg har noe brennende ønske om å flytte anlegget. Dermed stemmer heller ikke hans antagelser om hva jeg mener og ikke mener. Når det gjelder Urdaneset, forholder vi oss til gjeldende tillatelser og føringer fra reguleringsmyndigheter og etater. Til grunn for tillatelsene ligger grundig saksbehandling. I ettertid viser det seg at enkelte i lokalmiljøet, blant annet Waaler, er uenige i foreliggende vedtak. Vi har valgt å fortsette å lytte.

Det er også direkte feil at prosessen har tatt lenger tid enn forventet. Å flytte anlegg er en grundig og tidkrevende demokratisk prosess som krever omfattende konsekvensutredninger, undersøkelser og tillatelser fra ulike etater. Dette har vi også formidlet til Waaler. Bakgrunnen for den grundige saksbehandlingen er å sikre miljø, mennesker og dyrevelferd. Selv om vi alltid lytter til hva enkeltpersoner i lokalmiljøet mener, kan disse naturligvis ikke trumfe de lokaldemokratiske og regulatoriske prosessene som skal ivareta fellesskapets interesser. Mange, ikke bare Waaler, mener noe i disse prosessene. Det er derfor demokrati tar tid.