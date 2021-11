Meiningar

Tor Waaler har nok en gang stilt meg et knippe spørsmål knyttet til Hofseth Aquas virksomhet i Storfjorden. Som alltid svarer vi naturligvis på spørsmål fra engasjerte enkeltpersoner i lokalmiljøet:

1. Anlegget ved Urdaneset drives selvfølgelig i tråd med gjeldende tillatelser og godkjenninger. Den aktuelle klagen som Waaler sikter til er avvist av alle instanser, som har opprettholdt sine vedtak. Det er all grunn til å tro at anken også avvises av Fiskeridirektoratet. Om de mot formodning skulle vedta anken vil vi naturligvis rette oss etter dette.



Situasjonen gjenspeiles av at Stranda kommune allerede har mottatt 5 millioner kroner i frie midler fra Havbruksfondet for anlegget ved Urdaneset.

2. Det er riktig at vi kommer til å flytte fôrflåten ved Urdaneset mellom 50 og 100 meter på grunn av potensiell rasfare. Det foreligger imidlertid ingen tidsfrist for når flyttingen skal finne sted. I vinter har vi planlagt fortøyningsinspeksjon for å sjekke at alt knyttet til fôrflåten er i tråd med anbefalingene.



Det stemmer at det foreligger rasfare ved Urdaneset. Rasfaren er imidlertid ikke større her enn i resten av Storfjorden.

3. Anlegget ved Opphaugsvik/Helsemvika er nedlagt, og ligger nå oppankret på en slik måte at det ikke er i veien for annen ferdsel. Anlegget vil flyttes så raskt en løsning er på plass. Vi er i løpende dialog med myndighetene om dette, og forholder oss naturligvis til de til enhver tid gjeldende føringer vi mottar her.

Jeg håper at dette svarer på Waalers spørsmål. Hvis han lurer på noe mer er det bare å ta kontakt med meg.