Vil satse på Hellesylt

Meiningar

Om Flakk Gruppen får det som dei vil, kan Hellesylt om få år stå fram som ein ny og attraktiv turistmagnet i Stranda kommune. Flakk Gruppen har ikkje berre kjøpt det gamle og ærverdige Grand Hotel som no er under restaurering, men har også engasjert arkitektfirmaet Snøhetta som har prosjektert eit spektakulært hotell med tilhøyrande hytter på Øvre Ljøen. Dette er på alle måtar to spennande prosjekt. Grand Hotell har tidlegare blitt omtala som Basecampprosjektet på Hellesylt. Det er blitt gjort store endringar på fasaden på baksida mot fjorden, og det er også tankar om eit eige bygg på Hellesyltneset med 40–50 gjesterom. Når renoveringa av Grand Hotell blir avslutta, er så langt ikkje klart, men kanskje opnar hotellet att om eit par år.