Tilbake i lokale hender

Meiningar

Det er alltid godt å høyre at lokale gründarar vil satse vidare i heimbygda. Dette betyr at desse investorane er villige til å bruke risikovillig kapital, og har stor tru på at det er mogleg å satse på innovasjon i Sykkylven. Ei lokal investeringsgruppa har no kjøpt alle aksjane i Sykkylven Næringsfabrikk AS. Det om lag 25.000 kvadratmeter store næringsbygget husa tidlegare Hjellegjerde møbelfabrikk som seinare vart overtatt av Interstil, tidlegare kjent som Møbel Outlet frå Sandnes. Dermed er fabrikkbygget tilbake til lokale hender, og godt er det.