Meiningar

Viser til Roger Hofseths svar i NYSS onsdag 3.11.21

Innledningsvis vil jeg takke Roger Hofseth for hans raske svar og ikke minst det at han svarer. Likeledes at han ønsker dialog også gjennom møter.

Dessverre kan jeg ikke takke Stranda kommune for det samme.

Navneforvirringen vises på ny ved at Roger Hofseth konsekvent kaller anlegget som han har plassert under Skafjellet, og som på kartet er benevnt Skafjellet, for Urdaneset. Dette fordi han søkte og fikk tillatelse til å plassere anlegget på Urdaneset, og som på kartet er benevnt Urdaneset. Det er ca. 2,5 km mellom Urdaneset og Skafjellet.

Det er også andre forhold Roger Hoseth reiser i sine innlegg om demokrati og paradokset rasfare i hele Storfjorden. Dette i en fjord Roger Hofseth i dag har mange oppdrettsanlegg. Disse paradoksene lar jeg foreløpig ligge.

Til saken. I min juridiske verden er ingen sak avsluttet før den er rettskraftig. Dette ved anke f eks til lagmannsretten, og som i dette tilfellet anke til Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet skal behandle saksbehandlingsfeil, navneforvirring, brudd på retningslinjer fra Mattilsynet knyttet til villaksen jf. lus /rømming i rød sone, rasfare etc.

Vedr. inntekter fra Havbruksfondet til Stranda kommune unnlater Roger Hofseth å nevne at aktuelle plassering under Skafjellet er en flytting av anlegget fra Oksvika til Skafjellet. Det er derfor rett som ordføreren har opplyst i kommunestyret at denne flyttingen kun gir kommunen minimale nye inntekter.

Rasfaren under Skafjellet er ekstra stor. Dette er dokumentert etter en forespørsel fra fylkeskommunen til NGI i aktuelle sak.

NGI konkluderte med følgende anbefalinger: Flytting av foringsflåten drøyt 100 meter mot sør. Forsterkning av taket på foringsflåten (min utheving).

Fylkeskommunen satte som vilkår for sin godkjennelse av søknaden om oppdrett fra Roger Hofseth at disse anbefalingene fra NGI ble gjennomført. Derfor sendte fylkeskommunen denne forespørsel til Roger Hofseth 21.6.21: «Kan du bekrefte at dere vil følge opp anbefalingene?».

Roger Hofseth svarte fylkeskommunen samme dag 21.6.21: «Vi kommer til å følge opp disse anbefalingene og gjøre justering av flåten ved kontroll av fortøyninger nå i sommer/tidlig høst».

Roger Hofseth kan derfor ikke nå selv velge å bryte denne avtalen som altså var et vilkår for oppdrettsanlegget under Skafjellet.

Det er selvsagt fint at Roger Hofseth nå i avisa 3.11.21 presiser at installasjonene etc. ved Oksvika skal fjernes. Fjerning av anlegget ved Opshaugvik/Helsemvika reguleres av akvakulturloven § 13 med forskrift § 17 med frist for fjerning innen 6 måneder.

Den lovbestemte fristen for fjerning er for lengst overskredet.

Jeg forventer som vanlig et raskt svar fra Roger Hofseth.