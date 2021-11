«Frp satte prisene opp, vi setter prisene ned»

Meiningar

Arbeiderpartiet og Senterpartiet legger over en halv milliard kroner på bordet for å redusere fergetakstene. Dermed har vi gjort mer for fergetakstene på tre uker enn det Frp gjorde i seks og et halvt år da de hadde samferdselsministeren.

Nå er det vanlige folk sin tur, i hele Norge. I løpet av tre korte uker har den nye Arbeiderparti/Senterparti-regjeringa jobbet for å rette opp statsbudsjett fra Høyreregjeringa. På ferje gjør vi følgende:

1) vi kompenserer momsøkninga i oktober,

2) vi stopper prisøkningene som var foreslått,

3) vi setter prisene enda mer ned, og

4) vi starter jobben med å gjøre de minste sambandene gratis.



Totalt foreslår vi å bruke hele 489,8 millioner kroner på å sette ned fergetakstene, pluss 30 millioner kroner for å starte jobben med å gjøre de minste ferjesambandene gratis. Totalt betyr det at ferjeprisen 1. januar 2022 ligger an til å bli 30 % lavere enn på samme tid året før – da Høyre og Frp styrte.

I tillegg går vi i Arbeiderpartiet og Senterpartiet inn for å øke pendlerfradragene og skattefradragene for fagforeningskontingent. For vi prioriterer vanlige folk, ikke dem som allerede har størst formuer.

Kritikken fra Frp har ikke lagt vente på seg. Det er vanskelig å forstå. Frp styrte samferdselsdepartementet i seks og et halvt år. Slik gikk det med prisene på riksveiferjene den gangen:

* 2014 opp 3,5 prosent

* 2015 opp 4,1 prosent

* 2016 opp 2,9 prosent

* 2017 opp 7,8 prosent

* 2018 opp 2,4 prosent

* 2019 opp 2,7 prosent

* 2020 opp 3,2 prosent



Men nå er det blitt regjeringsskifte og Arbeiderpartiet og Senterpartiet gjør mer for ferjeprisene på tre uker, enn det Frp klarte på seks og et halvt år.

Frp har vist i praksis hvor lite de bryr seg om fergetakstene. Frp burde beklage sin egen politikk til alle ferjereisende og deretter takke Arbeiderpartiet og Senterpartiet for dette krafttaket for vanlige folk!