«Sve bør beklage Frps prisøkninger på ferge»

Meiningar

Sve bør beklage Frps prisøkninger på ferje.

Frank Sve bør være ærlig på at Frp i regjering bare satte fergetakstene opp. Heldigvis har vi nå en Arbeiderparti/Senterparti-regjering som setter ferjetakstene ned.

Kritikken lot ikke vente på seg da Frank Sve skulle Arbeiderpartiet og Senterpartiet sitt krafttak for å redusere ferjetakstene. Det er det ingen grunn til.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet legger over en halv milliard kroner på bordet for å redusere fergetakstene. Dermed har vi gjort mer for ferjetakstene på tre uker enn det Frp gjorde i seks og et halvt år da de hadde samferdselsministeren. Med Høyreregjeringa sine momsøkninger og foreslåtte prisøkninger, vill prisreduksjonen fra i sommer nesten blitt spist helt opp. Nå stopper vi alt dette, og setter prisene enda mer ned. Det står i sterk kontrast til hvordan det gikk da Frp styrte. Da gjorde ikke Frp annet enn å sette prisene opp.

Så Frank Sve bør rose at Arbeiderpartiet og Senterpartiet reduserer ferjetakstene. Og han kan jo gjerne også beklage at Frp ikke gjorde annet enn å øke ferjeprisene da de selv hadde makta.