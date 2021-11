«Ap og Sp halverer fergetakstene, Sve surmuler»

Meiningar

Frank Sve har forsøkt å regne seg fram til at fergeprisene knapt blir redusert med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Det går selvfølgelig helt galt.



Dette er fakta:

Arbeiderpartiet og Senterpartiet legger i sitt alternative statsbudsjett nesten en halv milliard kroner på bordet for å redusere fergeprisene. Dermed har Arbeiderpartiet og Senterpartiet gjort mer for å redusere fergeprisene på tre uker, enn Frp klarte på seks og et halvt år da de hadde samferdselsministeren (de gjorde ikke annet enn å sette OPP prisene).



Sve har rett i at Frp omsider skjønte hvor galt det gikk mens Frp sjøl sto ved roret i fergepolitikken – og at partiet bidro til å redusere fergeprisene med 25 prosent i juni.



Problemet er bare at reduksjonen knapt var blitt gjennomført før Høyreregjeringa plusset på momsen på de samme billettene med 6 prosent. I tillegg gikk Høyre & co inn for å øke fergeprisene med ytterligere 12,7 prosent ved nyttår!



Heldigvis for alle fergereisende fikk vi byttet ut Høyre og Frp med Arbeiderpartiet og Senterpartiet ved stortingsvalget. Dermed får vi kompensert momspåslaget, stoppet prisøkninga og til og med satt prisene enda mere ned! Faktisk er prisforskjellen på hele 27,5% på Høyreregjeringa og Arbeiderpartiet/Senterpartiet, og vi får redusert prisene med 30% fra 1. januar 2021 til 1. januar 2022.

Jeg vil oppfordre Frank Sve til å beklage at han har forsøkt å feilinformere i denne saka, og være raus nok til å takke Arbeiderpartiet og Senterpartiet for dette krafttaket for hundretusenvis som er avhengig av ferger i hverdagen!



For nå er det slutt på sentralisering, privatisering og salg av Norge med Høyre og Frp.

Nå er det vanlige fergereisende sin tur med Arbeiderpartiet og Senterpartiet!