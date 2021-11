Når Gud er død

Meiningar

Denne teksten spør ikkje om du trur på Gud, og seier heller ingenting om mi haldning til spørsmålet; eg hadde nær sagt Gud forby! For er det noko som får gjennomsnittsnordmannen og -kvinna til å slå blikket ned, rødme og bli usikker, er det nettopp samtalar om religiøse problemstillingar, og kva betydning religion har for oss reint personleg. I vår kultur er det for tida lettare å snakke om eige seksualliv enn om eigne tankar rundt dei evige spørsmåla. I alle fall verkar det slik. Derfor skal vi heller sjå på religionen si stilling som institusjon i samfunnet.