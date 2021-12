Takk for laget!

Meiningar

– Det var på tide vil sikkert mange seie, når eg no takkar for meg etter over 40 år som redaktør. Eigentleg skulle eg ha slutta i fjor etter nådd pensjonsalder, men vart sitjande på overtid fram til i dag. Det er ikkje lett å forstå at no er det definitivt over. Dette er min siste «Dagens kommentar», og det har blitt nokre tusen opp gjennom åra. Det å finne på eit tema å skrive om kvar onsdag og fredag, har vore inspirerande. Slik også når eg sit på sidelina for å referere frå kommunestyremøta eller andre offentlege møte, eller for den saks skuld ein fotballkamp.