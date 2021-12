Meiningar

Eg tenker ofte på kor prisgitt ein er menneska ein møter på vegen sin. Personane som kjem inn i livet, meir eller mindre tilfeldig, som er med og fører ein i ei ny retning. Dei som viser at «deg har eg trua på». Dei som gir deg ein sjanse. For 18 år sidan banka eg på døra til redaktørkontoret til Frank Kjøde, og lurte på om avisa trengte ein frilansar. Lukkeleg vart han, for å kunne bruke kveldane sine på hytta på Gimsdalen i staden for å springe mellom arrangement nede i bygda i helgane. Og lukkeleg vart eg, for å få lov til å prøve meg som journalist. Det har utan tvil vore spennande og lærerike år sidan då, med mange tema å bryne seg på og stor fridom i jobben. Frank Kjøde starta avis saman med Åge Eikrem tre dagar etter at eg vart fødd, og det er med audmjukskap eg no tek over roret.