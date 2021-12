Vårt største lagarbeid – frivilligheita!

Meiningar

Har du nokon gong tenkt på korleis frivilligheita påverkar livet ditt, og kor ofte du gjennom heilt daglegdagse aktivitetar og hendingar møter på engasjerte frivillige?

Det har vore mange forsøk på å beskrive frivilligheita og dugnadsånda i Norge. Dei mest brukte uttrykka er kanskje; «Frivilligheita er limet i samfunnet» eller «Utan frivilligheita stoppar Norge opp».

I kvardagen opplever vi frivilligheita i møte med blant anna loddseljarar, vaffelsteikarar, kaffikokarar, trenarar, dirigentar, sjåførar, altmoglegkvinner og -menn som bruker fritida si på tilrettelegging for andre sine opplevingar.

Frivilligheita er mangfaldig. Den kan redusere einsemd og bygge fellesskap, nye venskap og større nettverk. Frivilligheit kan gje meistringsfølelse og kjensle av å høyre til. Frivilligheita er open heile døgnet og har plass til alle. Du er ressursen som kan vere noko for andre, samtidig som du får verdifullt påfyll. Det kan vere eit eingongs tilfelle for nokre, eller ein livsstil for andre.

2022 er året frivillig arbeid og innsats skal synleggjerast, markerast og feirast. Regjeringa har bestemt at 2022 skal vere frivilligheita sitt år og det er første gong ei slik nasjonal markering blir gjennomført. Startskotet for «Frivillighetensår 2022» er søndag 5. desember på den internasjonale dagen for frivilligheit.

Lag og organisasjonar skal gjennom heile 2022 få moglegheit til å feire seg sjølve og alle dei frivillige dei har fått hjelp og støtte av i årevis. Dei kan arrangere «Vår dag» og lage arrangement for sine målgrupper med aktivitetar dei ønskjer og brenn for. Målet med markeringa er å auke deltakinga, mangfaldet, og synleggjere meirverdien som frivilligheita bidreg med i lokalsamfunn over heile landet.

Det er liten tvil om at frivilligheit er Norge sitt største lagarbeid. Heile 78% av den norske befolkninga er medlemmar i ein organisasjon, 63% deltek med frivillig innsats som til saman bidreg til nærare 140 000 årsverk i dei rundt 100 000 lag og foreiningar som finst.

I Stranda kommune står frivillig aktivitet sterkt og bidreg til at born, unge, familiar og eldre får nyte godt av engasjerte menneske si innsatsvilje. Slikt kjem likevel ikkje av seg sjølv. Rammene må vere på plass for at dei frivillige skal kunne bidra aktivt og utnytte engasjementet. Stranda frivilligsentral ønskjer å bidra til at endå fleire kan delta og vil i 2022 sette større fokus på alt som skjer i kommunen. Auka merksemd og koordinering vil leggje til rette for at den frivillig aktiviteten kan fortsetje å vekse og skape eit levande lokalsamfunn.

Svært mange som ikkje er frivillige i dag forklarer dette med at dei aldri har blitt spurt.

Kanskje kan 2022 bli året då enda fleire blir spurt og invitert inn, og såleis få moglegheit til å bli del av dette store fellesskapet?

Velkomen skal du vere.