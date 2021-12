«Den høye strømprisen er en fare for liv og helse – tiltak må på plass nå!»

Meiningar

En kompensasjonsordning for den rekord høye strømprisen må på plass straks. Å vente til ut på nyåret kan være en alvorlig belastning for mange pensjonisters livsstandard og en direkte fare for liv og helse. Landsstyret i Pensjonistforbundet samlet på Gardermoen 1. og 2. desember er bekymret over situasjonen og har sendt en uttalelse til regjeringen med blant annet følgende innhold:

«Vinterkulda har inntatt store deler av landet – og strømprisene har nådd nye rekordnivåer. Vi vet at mange eldre sparer på strømmen når prisene går opp. Innetemperaturen skal ikke synke mange gradene før det kan få fatale følger for gamle mennesker. Eldre får råd om å ha en innetemperatur på minst 20 grader. Kun to graders nedkjøling av kroppstemperaturen kan være nok til at de ikke klarer å ta vare på seg selv. Det er viktig at de som sliter med å betale strømregningene får nødvendig økonomisk hjelp til å bevare liv og helse gjennom vinteren».

Tiltak må iverksettes nå, velferdsstaten Norge kan ikke være bekjent av gi pensjonistene en så dårlig julegave. Ting må skje før det går ut over liv og helse.