FrP med grep mot dobbel boligbeskatning

Meiningar

Arbeiderpartiet og resten av venstresiden ser ikke ut til å ha magemål når det gjelder å skattlegge folks hjem. Utfordringene med grov og unødvendig skatteinnkreving i kommunene er ikke lenger nok. Nå skal også staten kreve inn penger på hjemmet ditt.

Allerede før SV hadde lagt inn sine skatteføringer, mente regjeringen at alle boliger med en verdi på over ti millioner skal betale skatt til staten. I Oslo har en gjennomsnittlig enebolig en verdi på over 13 millioner, ifølge Huseiernes Landsforbund. Jeg blir ikke forundret om verdisatsen for statlig boligskatt, eller formuesbeskatning på bolig, blir justert ned til 5 millioner i løpet av denne regjeringsperioden. For SV har nå fått forhandlet inn at det skal lages en ny metode for å bedre kunne verdsette dyre boliger. Jeg skal selvfølgelig utfordre SV på hva som er en dyrt nok for å betale dobbelt skatt. For på toppen av dette skal du betale eiendomsskatt til kommunen, så klart. Dobbelt beskatningen vil altså ramme mange, ikke få.

Det er på høy tid å diskutere hvor grensen går for hva folk skal betale for å eie bolig eller hytte. I FrPs alternative budsjett for 2022 setter vi en grense på 3000,- i året pr eiendom. Men hva er et fornuftig tak for SV, Ap og Sp?

Det skulle vært fint å vite hva Støre og Co mener om akkurat det, nå når de går inn for en dobbeltbeskatning av folks bolig. FrP mener ingen skal betale skatt på hjem og hytter, men nå når innkreving for skatt på bolig blir både kommunal og statlig, må vi diskutere hva folk egentlig skal betale.

Bakgrunnen for FrPs forslaget er kommunenes misbruk av skatteinnkrevingen og regjeringens forslag om å innføre en statlig eiendomsskatt på toppen av den lokale.

Ikke bare betaler innbyggeren skatt på inntekt og næring. I tillegg betaler vi for tjenestene vi benytter enten det er vann- og avløp, lege, barnehage, SFO og renovasjon. Er du så uheldig at du havner på eldrehjem, så forsyner kommunen seg av nesten hele inntekten din.

Jeg har lenge kjempet en kamp for å få eiendomsskatten fjernet, men jeg innser at det nå er en tid for å begrense beskatningen med andre politiske grep.

Det er helt nødvendig å diskutere muligheten for å sette et tak der ingen skal måtte betale mer enn kr. 3000,- Jeg mener dette er et overkommelig og nødvendig grep så lenge skatten ikke ser ut til å bli avskaffet. Ikke en gang SV kan mene at småbarnsfamilier og pensjonister skal måtte betale dobbelt eiendomsskatt. Ved å sette et tak vil vi i det minste gi husstandene og hytteeierne en forutsigbarhet på utgiftene, så kan stat og kommune krangle om fordelingen.

I en tid der kostnadene for å bo holder på å fly i taket, så bør det være rom for å gi noe forutsigbarhet. Det er likevel vanskelig å forstå at kommuner eller Støre-regjeringen mener alvor av at eiendomsskatten er nødvendig i et land som allerede er skattedopa.

I behandlingen av kommuneproposisjonen 2022 ble det vedtatt et forslag om å utrede å sette et tak på eiendomsskatten. Forslaget fikk flertall med FrP og Solberg-regjeringen, men ble ikke fulgt opp i forslag til statsbudsjett for 2022.

Det hadde vært ryddig av regjeringen å følge anmodningen fra flertallet i Stortinget, om å utrede å sette et tak på eiendomsskatten. Dessverre ligger det an til mye uryddig skatte-og avgiftspolitikk fra regjeringspartiene i årene framover.