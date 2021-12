Kommunebudsjett 2022 Stranda

Meiningar

Stranda AP likar dårleg måten Frank Sve, FRP i Nyss 01.12.2021 «slaktar» administrasjonen og deira forslag til budsjett. Administrasjonen har jobba hardt og grundig med å klare eit omstillingsbehov på nærmare 30 millionar. Å kutte brutalt i administrasjonen som Sve vil er heilt uaktuelt for AP. Dei få som er att i administrasjonen trengst for å drifte kommuna. Det er også lagt inn kutt i administrasjonen i det framlagde budsjettet.

Administrasjonen og formannskapet, der også FRP sit har hatt fleire møter der ein har prøvd å finne løysningar på omstillingsbehovet ein har på drifta. Her har ein drøfta og diskutert ulike måtar for å komme seg ut av knipa. Ikkje i alle kuttforslag har politikarane og administrasjonen vore samde. Dette vere seg effekt, besparelse eller gjennomføring av tiltaket.

Alle er samde om at no må arbeidet som har pågått i fleire år med dimensjonering av helse, sosial og pleie – og omsorgstenesta (også kalla RO-prosjeket) takast i bruk.

Men for at folk i kommuna skal forstå og akseptere innhaldet og intensjonen med dette prosjektet, er det heilt naudsynt at rett og god informasjon vert gitt. Folk må få vite at det vert lagt opp til at ein må bu lenger heime, ein bør oppgradere heimen sin og kjøpe / leige velferdsteknologi. Tildelingspraksisen vert strengare og noko av tilbodet som har vorte gitt gjennom heimetjenestene må kanskje fjernast / kuttast. Det må også bli gitt informasjon om kva ein kan få stønad til, og ikkje minst kva etat skal ein søkje til.

Men så er det også viktig å fortelje at det vert bygd opp personalbasar (styrka utetjeneste) som skal gi gode og rette tjenester til brukarane som treng hjelp i heimane sine. Stranda kommune er godt i gong med å kartlegge kva for behov, hjelp og tilrettelegging eldre treng for å klare å bu lengre heime.

For å få til eit så godt samarbeid som mulig mellom kommune og brukarar er det viktig å ikkje gå for fort fram. Difor må kommuna sjå på overgangsordningar og omstille i rett rekkefølge. Ein må vite at ein handlar rett og lovleg, og ikkje legg ned plassar / tilbod før ein har eit fullgodt allternativ på plass. Ingen vert kasta ut 01.01.2022 fordi det er foreslått nedlegging av plassar i institusjonane rundt om i kommuna, dette vil skje ved naturleg avgang.

Siste ord i budsjettframlegget er ikkje sagt, og det vert jobba med å finne inndekning på å videreføre / behalde enkelte av kuttforslaga i framlegg til budsjett. Dette gjeld særleg kutt / nedskjeringar kring dei gamle og svakaste innbyggarane våre!