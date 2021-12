Arbeiderpartiet farer med usannheter

Meiningar

Arbeiderpartiet har i flere aviser et angrep på meg og FrPs frivillighetspolitikk. Angrepet inneholder flere usannheter og drøye påstander.

FrP har i mange år kjempet for at frivillige lag og organisasjoner skal kunne være uavhengige av politikerne. Vi har gått i bresjen for flere utvidelser av skattefradrag for gaver fra private. Denne ordningen sørger for mer penger til frivillige og sterkere bånd med publikum. Nå vil AP halvere denne ordningen, samtidig med at de fjerner gaveforsterkningsordningen. Begge deler har vært store suksesser. FrP vil beholde og styrke begge ordningene, samtidig som vi også styrker frivillighetssentralene med 20 millioner.

Det er ikke riktig at FrP ikke gjorde noe med MVA-kompensasjonen, da vi satt i regjering. Vårt mål har hele tiden vært full kompensasjon, og en regelstyrt ordning. Med FrP i regjering gjennomførte vi tidenes satsing på kompensasjonen. At AP forsøker å tilrive seg æren, fordi de nå kan legge på de siste få millionene er frekt. Spesielt frekt er det fordi AP i Stortinget denne uken stemmer ned vårt forslag om å gjøre MVA-kompensasjonen regelstyrt, og helt uavhengig av finansministerens godvilje.

Det er et viktig skille mellom de borgerlige og de rødgrønne, i synet på frivilligheten. Vi ønsker å la frivillige lag og organisasjoner blomstre på egne premisser, mens de rødgrønne ønsker å styre frivilligheten.