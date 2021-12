Uhaldbart ved Ringstad skule

Meiningar

Ringstad skule er opphavleg frå 1956, men er bygd ut i fleire trinn. Kommunelegen har tidlegare ytra uro for tilhøva der. I fleire år har renovering vore eit tema politisk, noko som mellom anna Frank Sve (Frp) fleire gongar har tatt til orde for at ein må følgje opp. ART arkitektar og ingeniørar AS har utarbeidd ein tilstandsrapport for skulen, som nyleg vart presentert for kommunestyret i Stranda. I rapporten blir skulen, som er den største barneskulen i Stranda, skildra som «funksjonelt nokså ueigna etter dagens krav til bruk og har eit utslite bygningskall».