Ny barneskole på Stranda?

Meiningar

To barneføtter går over gangfeltet til parkeringsplassen ved bedehuset. Heldigvis kom det ikke en stor 40 tonns lastebil som måtte bråbremse. Lurer på om de ville ha sett gangfeltet barnet gikk over, det går jo rett inn i en vei. Forsiktig settes skoene i hyllen i gangen før klasserommet. Med et smil blir barnet tatt imot av læreren. «Håper vi skal ha nok pauser», tenker læreren som går inn i en ny dag med during fra ventilasjonsanlegget.

Barnet setter seg forventningsfullt ned og håper det blir en god dag, og at det blir en trygg gåtur hjem. Det ringer i klokken og det er tid for matpause. Ut av sekken kommer en nistepakke som mammaen har pakket. Så fint, to skiver med brunost og to skiver med gulost. Eller var det det? Osten har smeltet og brunosten svetter. Mamma sier jeg må spise opp. Kanskje det holder å spise de to med gulost? Jeg gruer meg litt til vinteren jeg. Egentlig elsker jeg å ake på akebrett, men lekeplassen er helt mørk. Tenk om jeg skulle ake ned og ingen ser at jeg har slått meg?

Klokka ringer og jeg setter noe i halsen idet jeg ser melkebilen rygge inn på skoleplassen. Godt at jeg så lastebilen. Skulle ønske det var et annet sted melkemannen kunne levere melken. Klokka ringer igjen og jeg må pakke med meg tingene mine. Lurer på om vi får en vikar i morgen. Litt spesielt å tenke på at både mor og far har gått på samme skole som meg. Mamma sa at også bestefar hadde gått her. Jeg lurer på om de også likte å game på mobilen?

Som leder av FAU er det lett å gå ut med at «Vi vil ha ny barneskole». Det er lett å hive seg på artikkelen i avisen som beskriver rapporter som sier hvor dårlig Ringstad skule er som barneskole. Selv har jeg bodd ulike steder i verden, og i ulike hus. Men mine foreldre har alltid skapt et hjem, uansett hvor vi bodde.

Men uansett hvordan vi vrir og vender på det, så er jeg sikker på at alle som har et forhold til Ringstad skule, er enige om at dessverre er det tid for at skolen enten får en total oppgradering eller at en ny skole blir bygget.

Men Stranda er mer enn Ringstad skule. Stranda er også et sted for alle, både unge og gamle. Er det viktigere å bygge en ny skole enn å oppgradere sykehjemmet så man slipper å måtte stenge av rom for det er for dyrt å pusse opp? Eller burde man bruke penger på en ny flerbrukshall som mange kan ha glede av, og som også er sårt tiltrengt.

Men som vi alle vet, så må man ha penger for å kjøpe melk og brød. Det er ikke bare å bygge noe, det må kunne betales.

Over en periode har jeg undersøkt om det vil være lurt å ta ut av kommunebudsjettet posten som er satt av til planleggingsarbeidet av en ny barneskole, til neste års budsjett.

Men som vi alle vet, så er det dyrere å bygge et hus i dag enn for 10 år siden. Og vil Stranda ha en bedre økonomi neste år?

Jeg kjører rundt i en bil som noen sier kan gå nye 370.000 kilometer. Men jeg vet også at det blir veldig dyrt om den plutselig skulle stoppe. Men jeg hadde ikke de pengene til å kjøpe en ny bil.

Som jeg har sagt med et smil, det er på Stranda verdiene skapes og i Oslo de brukes.

Det kom hjem en gullgraver til Stranda som bygde et kraftverk rett ved Ringstad skule. En begynnelse til et industrieventyr vi nå snart kan alle se i Stranda Historiske Industriutstilling.

Det er en gang slik at det er våre barn som skal sørge for at vi får noe å leve av når vi blir gamle. Og det er nå en gang sånn at våre kjære i de ulike hjem og sykehjem er de som har vært med å bygge Stranda.

Styret i FAU ved Ringstad Skule ber pent om at hvert enkelt medlem støtter arbeidet med å bygge en ny barneskole, og at det begynner ved første anledning.

For å få dette til ønsker jeg å utfordre næringslivet og alle offentlige etater til en nytenkning. Hvordan kan man bruke en ny barneskole de 12–18 timene deler eller hele skolen ikke er i bruk?

Vil man kunne lage et moderne tilbud til alle være eldre kjære som nå blir oppmuntret til å bo lengre hjemme før de må på et hjem, med tilbud som svømming, trening og ikke minst en møteplass? Det er ensomt å bo alene som gammel.

Vil man kunne forene akademi og musikk som en helhet, slik at man kan ha et bredt tilbud etter skoletid og slippe å gå først hjem og så på trening eller til pianotimene?

Hvorfor ikke selge bygget hvor Stranda kommune holder til i dag og bygge alle kommunale behov inn i den nye barneskolen? En egen etasje til ledelsen i Stranda kommune? For så å lage leiligheter for våre eldre på Stranda hvor Stranda kommune holder til i dag? Da vil de som bygget Stranda kunne gå langs kaia og ta en kaffe på bakeriet over en god latter over siste jakt.

Vi lever i 2021, og verden er ikke slik det en gang var. Sammen har vi blitt vant til å måtte holde avstand og ha på maske. Min kjære sønn har aldri opplevd å gå på skolen uten å måtte ta hensyn til covid, med unntak av hans første halve skoleår.

Renten er rekordlav. Mange av oss husker når den var oppe på 17 prosent. Jeg vil oppmuntre kommuneledelsen og kommunestyret til nytenkning. Jeg vil oppmuntre næringsledere til å se hva som må til for at de skal gå inn med 10 millioner hver til en ny skole.

Det er dessverre et høyt sykefravær i kommunen og i bedrifter på Stranda. Jeg vil påstå at å investere i en ny skole som er samlokalisert med ungdomsskolen og videregående, vil øke arbeidsgleden og trivselen blant teamet som jobber med våre barn. For alle er like viktige. Enten det er de som kommer sent eller tidlig og sørger for at klasserommene er rene, eller rektor som styrer skolen til det beste for hver ansatt og elev.

Og når barna har det bra på skolen, og flere aktivitetstilbud kan komme på plass etter skoletid, da vil også foreldrene ha det bra. Jeg har tro på en fin kantine hvor barna får frokost hver dag. Min sønn på 22 fikk som resten av alle ved Strand Videregående, tilbud om havregrøt hver dag når de kom på skolen, helt gratis.

Du som nå sitter og leser dette, tenker sikkert ditt. Til deg som sitter og har brukt mange timer på å finne ut hvordan Stranda skal gå i pluss, jeg føler virkelig med deg og dere. Dette er absolutt ingen enkel oppgave.

FAU ved Ringstad skule vil invitere til en dugnad til våren med en aktivitetsdag for alle foreldre til barn ved Ringstad skule når snøen er borte. Her vil vi ha mye gøy og moro. Trygg Trafikk vil også komme. Og pengene skal gå til å løfte lekeplassen ved Ringstad skule. For uansett om man går og drømmer om en ny skole, må man ta vare på skolen vi har. Ringstad skule er en god skole med et hjerte. Men Ringstad skule sin tid er moden for en ny tid.

På vegne av styret i FAU ved Ringstad skule, ber vi om at det blir satt av midler til en ny Ringstad skule og at arbeidet prioriteres. La oss sammen bygge bruer mellom kommunen og næringslivet, og gjøre en skikkelig dugnad. La oss sammen bygge nye Ringstad skule. For våre barn, barnebarn og generasjonene som kommer. La oss bygge den sammen med lokale bedrifter. For våre barn og med våre barn.