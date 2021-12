Brutale kutt innan eldreomsorga er ok for AP – berre administrasjonen blir skåna.

Meiningar

For AP er kutt av 7 omsorgsbustadar, kutt av 7 sjukeheimsplassar, kutt av legekontor på Hellesylt, kutt av sjukeheimsplassane på Hellesylt, kutt i heimehjelp til dei eldre, heilt ok å gjennomføre for AP berre administrasjonen på rådhuset blir skåna.

Jøye meg, kor greinelause går det an å bli.

I mine mange tiår i kommunepolitikken har eg aldri opplevd verre prioriteringar i eit budsjett.

SP og AP har teke inn 150 mill. kr i eigedomsskatt for å dekke eit underskot på 50 mill. som vart dekt inn i 2018, likevel fortset dei å «flå» innbyggjarane og næringslivet med ein svindyr eigedomsskatt.

I tillegg har SP og AP med støtte frå varaordførar frå Høgre, brukt opp kvar ei krone av meir enn 18 mill. kr i acuafond som skulle går til fleirbrukshallpå Stranda, men der pengane har blitt brukt til alt anna på Hellesylt og i bygdelaga.

I tillegg er alle driftsfond tømt, og kommunen er bankerott, null på konto og måtte ta opp likviditetslån i sommar for å kunne betale ut løn.

I ei tid med tidenes lågaste rente og høgaste overføringar til kommunane, har SP og AP altså prestert å tømt kommunen si lommebok.

Gratulerer Langeland og AP, du bekymrar deg for kommuneleiing og administrasjon men gjev blaffen i dei eldre og alle helsetenestene på, til dømes, Hellesylt.

10 millionar kroner skal kuttast innan pleie og omsorg, med eit sjukefråværet på om lag 20 prosent, budsjetterer ein med «innsparingar» på over 2 millionar kroner, er det verkeleg mogeleg å vere så uansvarlege? Kven skal ta seg av dei eldre?

Politikarane?

Skjerp deg Langeland, du kan betre!

Budsjettet er ei katastrofe for dei svakaste i Stranda kommune, då må faktisk det «ikkje produktive tjenesteledet» kuttast det som kuttast kan.

For FrP er ein sjukepleiar, hjelpepleiar eller helsefagarbeidar, viktigare enn topptung byråkrati på rådhuset.