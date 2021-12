Meiningar

Mindre enn ei veke etter at regjeringa innførte nye koronatiltak, blir det innført endå strengare reglar som gjeld frå og med i dag og i fire veker framover. Det vert mellom anna skjenkestopp over heile landet og innstrammingar når det gjeld arrangement og heimekontor. Også skuleelevar går inn igjen i ein kvardag med strengare tiltak både på skulen og i fritida. «Ikkje ein gong til», tenker nok mange av oss no.