Spleis på ungdomsklubb!

Meiningar

Ikke trodde jeg at jeg skulle få et plutselig klarsyn av å se datteren min på atten år svinse småbrisen rundt på russefest framme i dalen. Alle foreldres store skrekk!

Men – der og da innså jeg plutselig at dette egentlig var et vakkert øyeblikk. Det var lykke, eufori og drama – og starten på slutten av ungdomstiden til et av årskullene her fra bygda vår. Endelig med frihet til å bestemme hva de skal gjøre – og hvor de skal gjøre det.

Bent Høie sa det så bra i sin tale til russen forrige sommer: «Neste sommer finnes ikke når du er ung.»

Det som skjer akkurat her, akkurat nå, er det viktigste for ungene våre. I to år har det meste stått på vent. En generasjon som vi allerede tenker på som «passive» har blitt lovpålagt å være ekstra passive.

Det er farlig det!

Ungene våre er nemlig utrolig tilpasningsdyktige! Det som for oss voksne framstår som en periode der ting står på vent, blir fort en normaltilstand for ungene våre. En ny måte å leve på. Nok et hinder som de takler med et rørende pågangsmot videre på veien mot å bli voksen. Ingen vei utenom, bare rett gjennom.

I mellomtiden trenger de et sted der de kan kose seg og prøve og feile – med eller uten stil. Det hadde jo alltid vi «voksne». Hjemme var det i alle fall ikke noe spennende å finne på – og det var mange møteplasser. Vi klatret i altfor høye trær og lekte i sandkasser uten EU-godkjent sand. Og alt gikk fint helt til det meste gradvis ble definert som «farlig».

Hvor har det blitt av denne arenaen? Vi foreldre blir frustrert på ungene våre fordi de bruker for mye tid foran skjerm og mobil, men hvilke alternativer er det egentlig vi gir dem?

Ungdomsklubben på Hygge er en slik arena.

Prosjektet som Oscar har dratt i gang har blitt en viktig møteplass for mange av ungdommene våre. Mange ser fram til hver onsdag, når man kan samles på et hyggelig sted for å spille, flørte og «chille» med venner. Ingen lærere eller foreldre som maser. Noe av det aller viktigste elevene skal lære på skolen i dag, er å mestre livet sitt. De skal finne sin plass i samfunnet og trenger å trene på å være sosiale. Det er bare da man blir god!

Og prosjektet trenger penger for å kunne fortsette. Jeg har bedt Oscar opprette en ny runde med Spleis for at han skal slippe å mase om det selv.

Denne gangen er det min tur:

Datteren min har jobbet på ungdomsklubben noen kvelder. Alle som driver business, vet at man skal selge utrolig mange kopper med kakao for å tjene inn utgiftene til å ha en person på jobb i tre-fire timer.

Jeg utfordrer herved alle privatpersoner, foretak og bedrifter i nærområdet til å bidra til videre drift av ungdomsklubben ved å gi et bidrag via SPLEIS. Alt av inntekter vil bli benyttet til å videreføre og utvikle tilbudet til ungdommen.

Jeg vet at utrolig mange ungdommer på Stranda vil sette pris på det!

PS: Til slutt noen ord om russefesten: TUSEN TAKK til Fjørstad Grendahus som ønsket russen velkommen tilbake til nye arrangementer også etter at festen var slutt. Selv om det endte med et brukket bord.

«Vi har jo så mange nevenyttige folk her framme som kan fikse på sånt.» Ord blir fattige!