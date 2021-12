Etikk og moral og Romsdalsaksen

Meiningar

Om det har vært én sak som har opptatt media i vårt fylke før høstens stortingsvalg, så var det fergefri E39 og trasévalget Møreaksen over Romsdalsfjorden. 20. og 21. august, kort tid før valgdagen 13. september, slapp avisen Tidens Krav (TK) og journalist Arild Myhre en sak om Statens Vegvesen (SVV), og kritiserte de for ikke å ha utredet en billigere variant av Romsdalsaksen med tunnel under Veøy. Avisen hadde bl.a. en dobbeltside med nær helsides bilde av Moldes ordfører Torgeir Dahl (H) og tittel «Dahl i møte med utrederne».

Det store medieoppstyret ble fulgt opp av fylkestingsmedlem Frank Sve (Frp), som ba kontrollutvalget se på «samrøret» som hadde funnet sted. Også fylkesutvalget fulgte opp og sendte brev til Samferdselsdepartementet med krav om at prosessen SVV har kjørt i utredningen av Romsdalsaksen og Møreaksen må gjennomgås.

Nå har støvet lagt seg. Fylkesordfører Tove-Lise Torve sier: «Jeg opplever at departementet i svarbrevet slår fast at vegvesenet har kjørt en korrekt prosess når det gjelder den faglige utredningen av traséalternativene. Det er som jeg forventet.» TK sine anklager mot SVV er altså grunnløse, akkurat slik som fylkesordføreren forventet.

Svaret fra kontrollutvalget er like klart. Dahl er habil i Møreaksen-saka sier utvalgets leder, Terje Hals. Juridisk sjef i fylkeskommunen mener Dahl kun har utført normalt politisk arbeid som en del av det samfunnsoppdrag velgerne har gitt ham. Dette er verken rolleblanding, uetisk eller på annen måte klanderverdig opptreden.

Sve sine anklager mot Dahl basert på TK sine oppslag er altså påvist å være grunnløse, akkurat som sjefsredaktør Alnæs i ettertid har vedgått. På samme måte som avisens anklager mot SVV var grunnløse, slik fylkesordfører Torve forventet. Disse grunnløse medieoppslagene i TK har ikke vært annet enn en vel regissert gedigen bløff nær «fake news», for å påvirke politikere og velgere rett foran årets stortingsvalg.

Anklagene mot ordfører Dahl og slik «lobbyvirksomhet» og «samrøre», også mot selskapet Møreaksen AS, har vært massive, men påtakelig inkonsistente. Eksempelvis vurderer Ålesund kommune å ta over tilsvarende lobbyselskap Eksportvegen AS, som har til formål å arbeide for opprusting av E136 fra Ålesund til Dombås.

Etter at over 62% av velgerne i Møre og Romsdal stemte på partier som åpent støtter Møreaksen, har stortingsvalget også medført en ny regjering. Sunnmørsposten er i en kommentar meget urolig for at vårt fylke nå er ribbet for posisjoner, uten statsråder. Avisen skriver: «For dem som ønsker å drive lobby for sine saker inn mot regjeringsapparatet blir overgangen stor. Det er ikke tvil om at alt fra frivillige organisasjoner til næringslivet, og kommune- og fylkespolitikere, vil ha en lengre veg til makta når fylket ikke har statsråder. Det kan også ha direkte politiske konsekvenser. Å ha personer en kjenner, og som kjenner fylket, har i gitte situasjoner stor betydning.» Hva med avisenes ønsker om møteagenda og referater? Dobbeltmoral blir ikke bedre av at den utøves i avisredaksjoner.