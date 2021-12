Frys strømregningen – «vanlige» folk fryser!

Meiningar

Vi er nå i en situasjon der vannkraftlandet Norge, som buldrer av fornybar kraft, må velge krisestøtte for å hjelpe folk med strømregningene. I et land der produksjonskostnaden på strøm er fra 5 til 20 øre per kilowattime, betaler folk nå opp mot 5 kroner per time.

Årsaken bør ikke overraske. Norge er blitt bygd stadig tettere inn i et europeisk strømmarked, med langt høyere energipriser enn vi har hatt. Høyere europeiske strømpriser smitter i stadig større grad over på norske strømpriser.

I oktober ble utenlandskabelen North Sea Link åpnet. Eksporten gjennom kabelen har gått for fullt samtidig som Norge har ekstrempriser og synkende fyllingsgrad i magasinene. Opp mot 40 prosent av norsk nettoeksport av strøm har gått gjennom North Sea Link frem til nå, og foreløpig går kabelen kun for halv kapasitet. Snart skal den gå for full kapasitet.

Kraft til å sikre lys og varme i hus og hjem, og ikke minst til industrien er for viktig til at det kun kan være prisgitt markedskreftene. Det trengs politisk vilje til styring og regulering, energiministeren har avvist enhver tanke om regulering av strømeksporten ut av landet. Strømprisen må kontrolleres og ytterligere økning i strømprisene og ytterligere tapping av vannmagasinene må stanses. Strømsikkerheten vår er sikret gjennom det nordiske samarbeidet. Det som er nytt i år er at vi har fått de nye utenlandskablene til England og Tyskland. Nå har vi fått en enorm eksportkapasitet som kun skaffer strømeksportører og staten enorme inntekter. Mens vanlige folk får svi.

I november fremmet FrP et representantforslag om å begrense strømeksport til utlandet, og å innføre eksportavgift på kraft som eksporteres. FrP ba om hastebehandling av dette forslaget, men det ble avvist av flertallet.

I Stortingets spørretime 8. desember ble det et stormløp mot regjeringens manglende vilje til å komme med nye tiltak som hjelper folk med strømregningene.

FrP-leder Sylvi Listhaug utfordret blant annet statsministeren på krafteksporten fra Norge til Europa, som går gjennom de omstridte undersjøiske kablene og kobler oss direkte til det europeiske strømmarkedet med høye priser. Partilederen ville vite om regjeringen vil komme seg ut av handlingslammelsen og ta kontroll over eksporten av strøm.

FrP har gjennom hele høsten 2021 forsøkt å få Stortinget med på forslag om å fjerne elavgiften og momsen på strøm, men blitt nedstemt. Partiet fikk heller ikke flertall for forslaget om utbetaling på 4000 kroner til alle husstander, eller hastebehandling av forslaget om å ta kontroll over utenlandskablene.

Tiltakene Støre og Vedum tilbyr ligner mer på Sheriffen av Nottingham, enn på Robin Hood. Staten henter inn 30 til 40 milliarder kroner i ekstrainntekter fra strømkundene, og bruker bare 5 milliarder kroner til «hjelpetiltak». Tar med begge hendene, og gir smuler tilbake.

Det er håp i et hengende snøre, og det bør fremdeles være et håp om at regjeringen kan komme ut fra vinterdvalen, og begynne å regjere.

Det var vel ikke dette Arbeiderpartiet mente med slagordet «Det er vanlige folks tur nå!».