For det var ikkje rom for dei i herberget

Meiningar

Debasish Mrigha, en nålevende amerikansk filosof og forfatter sier: «Livet er en gave, så lev det. Kjærligheten er rik, så del den. Begeistring er smittsom, så spre den». Under denne overflate lurer likevel lengselen etter noe annet, en lengsel etter å bli respektert, sett og elsket.

Adventstiden og julefeiringen viser at det kristne budskapet er godt forankret i vårt samfunn. Kanskje ser det ikke slik ut i den daglige dont. Men under de store høytidene ser vi behovet for noe større, noe utenfor oss selv. Noe å forankre våre liv fast til. De kirkelige handlingene på julaften hvor tusentall over hele landet søker fellesskapet og julens evangelium, er et godt eksempel. Og det som virkelig setter oss i god julestemning er når vi avslutter med «Deilig er jorden».

Men så leser vi, og opplever, at ikke alle har det slik, at jorden er så deilig. For mange er livet en kamp hver dag året rundt. Man får ikke økonomien til å gå i hop. 125.000 barn vokser opp i fattigdom, bare i Norge, og køene foran «fattighusene» blir stadig lengre. I tillegg er et stort antall mennesker, også unge, ensomme og lever i ensomhet. Mange fortviler over kjøpepress, prestasjonspress og med å bli akseptert for den du er.

Unge mennesker faller utenfor fellesskapet og blir motløse. I juleevangeliet leser vi: «for det var ikke rom for dem i herberget». Daglig forer media oss med historier om de som faller utenfor. De som ikke får plass i «herberget». De som sliter med å få endene til å møtes. Forskjells Norge er et faktum. Ulikhetene øker. Hvor mange er det i Norge, ja, i hele verden som opplever å stå utenfor det samfunnet vi er født inn i, er en del av.

Dette er det dystre bakteppet ved inngangen til julehøytiden. Da er det gledelig å observere at noen bryr seg og tar et initiativ til å hjelpe de som strever i bygda vår. Det er når du gir, i kjærlighet, at du får titalls igjen – en eiegod følelse av å ha gjort noe nyttig. Det er dette vi kaller medmenneskelighet – ekte nestekjærleik. Gaver og penger, ja. Men kanskje like viktig er å gi av tiden din til andre. En telefon, et besøk? Vær raus, gi så det monner. Da vil du mest sannsynlig oppleve å få det mye bedre selv. Det avgjørende er at du fullt og helt er til stede. Og husk: «Det beste for et menneske er et annet menneske». Albert Schweitzer satte ord på nestekjærligheten i en av sine berømte taler: «Søk og se om det ikke er et eller annet sted noen, der du kan investere din medmenneskelighet». «Vi kan ikke hjelpe alle, men alle kan hjelpe en», sa Moder Teresa.

Jeg har sett verdens luksus og overdådig rikdom, men også ekstrem fattigdom. Vi lever i ett av verdens rikeste land. Det mest gjennomregulerte, med stor frihet, høy levestandard og demokratiske rettigheter andre kan misunne oss. Dette har vi oppnådd fordi vi har bygd opp en samfunnsmodell der det er mest mulig likhet i samfunnet. Dette forplikter oss til å være rause. Store ulikheter mellom innbyggere er grobunn for sosial uro. Derfor er likhet, god byrdefordeling og rettferdig fordeling av samfunnets goder fortsatt viktige prinsipper.

En ung kvinnes ruvende ord ved innsettelsen av ny amerikansk president, har ligget i meg siden januar 2020: «For det er alltid lys, hvis vi bare er modige nok til å se det. Hvis vi bare er modige nok til å være det.» Modige nok til å være lys! Ikke søke, men være! Jeg ble vekket av en 22 år gammel, farget amerikansk poet, Amanda Gorman.

I løpet av 5 minutter bragte hun Amerika fra et mørke av pessimisme, til et strålende lys som viser inn i en ny tid. Hele verden fulgte henne med intens oppmerksomhet. USA var reddet fra et truende nederlag for demokratiet, konfirmert av en 22-årig etterkommer av slaveriet. Underveis sier hun: «Vi løfter ikke blikket mot det som står mellom oss, men det som står foran oss. Hun avslutter sin poetiske fremtidsvisjon slik: «Når dagen kommer går vi uredde ut av skyggen. Den nye soloppgangen blomstrer når vi frigjør den. For det er alltid lys. Hvis vi bare er modige nok til å se det. Hvis vi bare er modige nok til å være det.»

En jente gikk i 3. klasse på barneskolen og de fikk en skriveoppgave. De skulle beskrive hva som kunne gjøre verden til et bedre sted. For en oppgave og utfordring til disse livsglade unge menneskene. Jenta spurte om hun kunne skrive: Verden blir bedre hvis vi er snillere med hverandre. For et klokt og smart barn, var min første reaksjon, og den var preget av stolthet. «Selvfølgelig kan du det. Skriv det, og bare det!», var svaret.

Tung tids tale» av Halldis Moren Vesaas.

Det heiter ikkje: eg – no lenger.

Heretter heiter det: vi.

Eig du lykka så er ho ikkje lenger

berre di.



Alt det som bror din kan ta imot

av lykka di, må du gi.

Alt du kan løfte av børa til bror din,

må du ta på deg.



Det er mange ikring deg som frys,

ver du eit bål, strål varme ifrå deg!

Hender finn hender, herd stør herd,

barm slår varmt imot barm.

Det hjelper da litt, nokre få forfrosne

at du er varm!





Jeg ønsker alle en velsignet og gledelig julehøytid.