Nyttårsønske til alle politikere

Meiningar

De aller fleste i Norge vil ha kraftfull klimahandling og et levelig klima for dagens unge og kommende generasjoner. Politikerne, både lokalt og nasjonalt, har muligheten og ansvaret for å levere på det ønsket.



FNs klimapanel lanserte sist høst en rapport som erklærte «kode rød» for menneskeheten. I rapporten samler verdens fremste klimaforskere hovedtrekkene i publisert klimavitenskap. Rapporten gir et skremmende bilde av hvordan kloden vil se ut dersom bruken av fossil energi ikke reduseres kraftig, og klimamålene dermed ikke nås. Rapporten burde vært en marsjordre for alle politikere, for å bidra med lokale og nasjonale tiltak.

Men fortsatt mangler handlingen som kutter klimautslipp og skaper trygge jobber. Både klimatoppmøtet i Glasgow og politiske avgjørelser her hjemme er musesteg i riktig retning når det vi egentlig trenger er sjumilssteg.

Vårt nyttårsønske til alle landets politikere er at de bruker posisjonen sin til å gjøre gode valg for verdens klima og natur. 2022 må bli året hvor vi slutter å snakke, og begynner å handle, på klima.