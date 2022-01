Meiningar

Vi pusta letta ut då vi var ferdige med det spesielle året 2020, det året korona kom. 2021 skulle vise seg å verte like uvanleg. No er vi inne i nok eit år som startar med strenge restriksjonar, avstand og avlyste arrangement. Nye koronavariantar kjem til, og ein kan kjenne på at pandemien ingen ende vil ta. I underkant av tre milliardar personar er registrert koronasmitta globalt, og nær 5,5 millionar av desse har mista livet.