Vanlige folks tur til å bli lurt

Meiningar

1. juli ble fergeprisene satt ned med 25 prosent. Nå har Ap og Sp foreslått å kutte 5 prosent til – men påstår at de har æren for å ha kuttet prisene med 30 prosent.

Det er rent lureri og fører folk bak lyset. Befolkningen langs kysten bør reagere kraftig på regjeringen skryter på seg et kutt på hele 30 prosent – når utgangspunktet var at prisene allerede var kuttet med 25 prosent under den forrige regjeringen.

Fremskrittspartiet har lenge kjempet for billigere fergepriser, og er stolte over å ha presset Høyre-regjeringen til å redusere prisene våren og sommeren 2021. At Arbeiderpartiet og Senterpartiet hevder at reduserte fergepriser er Støre-regjeringens fortjeneste er i beste fall spesielt, og i verste fall direkte uærlig.

Når samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i et leserinnlegg trekker frem at det «nå er vanlige folks tur», undervurderer han folk flest. Velgerne forstår når regjeringen forsøker å lure dem med svevende prat og triksing med tall, enten det gjelder ferge- eller strømpriser.