Billigere ferje med Arbeiderpartiet og Senterpartiet ved roret

Meiningar

Under FrPs tid i samferdselsdepartementet økte ferjeprisene med nærmere 30 prosent. Etter press fra Arbeiderpartiet ble Høyre-regjeringen med på et kutt i ferjeprisene. Nå kutter vi ferjeprisene ytterligere og er godt i gang med målet om 50 prosent reduksjon.

Jeg merker meg at Geir Stenseth mener vi bløffer om reduserte ferjetakster. Det er feil. Han utelater nemlig helt sentrale ting i sitt innlegg hos Nyss 4. januar.

I Hurdalsplattformen har vi et tydelig budskap: Vi skal halvere prisene på ferjesambandene både på riks- og fylkesveiene i løpet av fireårsperioden. Vi viste handling i budsjettet. Vi satt nemlig av dobbelt så mye penger som regjeringen Solberg. Det betyr: Totalt nesten 1 milliard kroner til å senke ferjeprisene i 2022.

Så kommer poenget Stenseth utelot: Vår ambisjon har hele tiden vært å halvere prisene fra nivået som var 1. januar 2021. Det gir nemlig det beste sammenligningsgrunnlaget, og er utgangspunktet for vedtaket i Stortinget i fjor vinter. FrP var med på dette vedtaket, og det står samtidig svart på hvitt i Hurdalsplattformen. Pengene vi bevilger gjør det derfor mulig å redusere ferjebillettene med 30 prosent fra 1. januar 2022.

Vi er med andre ord veldig godt i gang med å innfri løftet vårt fra Hurdalsplattformen.

Stenseth trekker også fram tallet 11,7 prosent. Uten kontekst. Da gir ikke tall mye mening. Det er nemlig reduksjonen for takstene dersom vi sammenligner ferjebilletten 1. januar 2022 med 31. desember 2021.

Her vil jeg understreke et veldig viktig poeng: Med budsjettforslaget til den forrige regjeringen, ville prisene ha økt med 12,7 prosent 1. januar 2022. Altså 27,6 prosent høyere enn det vi sørger for.

Det blir mange tall og prosenter, og viser hvor komplisert dette regnestykket egentlig er. Det viktigste er derimot veldig enkelt: Vi sørget for at det blir billigere ferjebilletter når rakettene smalt inn det nye året.

Vi vet nemlig at ferjer for mange ofte er den eneste veien til og fra øya de bor på. Eller over fjorden. Ferja er livsnerven i mange øysamfunn. Det er pendlerveien, næringsveien og turistveien.

Nå er det vanlige folks tur, og veldig mange vanlige folk kjører ferje til jobb og skole. De fortjener et godt ferjetilbud.

Vi bløffer derfor ikke med prisen på ferjebillettene. Vi gjør dem billigere.