«No må Stortinget sørge for at Norge får billig og nok straum»

Meiningar

Det norske folk vil ikkje gå med lua i handa til staten for å be om hjelp og støtte med bakgrunn i skyhøge straumprisar, folket og næringslivet vil ha ein fornuftig lav straumpris i energiriket Norge.

Frp sitt framlegg om maxpris på 50 øre KWH er akkurat det same prinsippet som regjeringa har lagt til grunn.Forskjellen er at regjeringa seier 70 øre KWH og dekke 80 prosent over dette, vi seier 50 øre KWH og dekke 100 prosent over.

Både Frp og regjeringa vil ikkje røyve marknadsmekanismen men staten dekker forbruker og næringslivet med bakgrunn i at staten tar inn ca. 40 milliard kroner ekstra på dei skyhøge prisane.

Rødt derimot vil ha makspris med 35 øre og styre marknadsmekanismen noko som slett ikkje er akseptabelt. Når Rødt også vil leggje ned vår olje og gassproduksjon og samtidig vil auke skattar og avgifter med fleire titals milliard kr, så trur eg vi berre gløymer Rødt framover.

Ja, vist var både Frp, Sp, Ap og Høgre osv. med på både kablar, ACER osv. tidlegare, men eg er valt inn på dagens partiprogram. Frp stemte i lag med Sp imot ACER sist saka var oppe i 2021, og vi har fremma framlegg på å stoppe eksporten av straum framover ved lav magasinfylling.

Dei skyhøge straumprisane vi no ser, kjem med bakgrunn i ein aldeles feilslått klima og miljøpolitikk i Europa. Dei nettar ned sine atom og kolkraftverk, har forsøkt seg med vind og solkraft utan særleg hell, og har gjort seg totalavhengige av gass. Dette har ført til at gassprisane har gått til himmels og straumprisen blir dradd med.

Vi kan gjerne halde oss i historia, men no dreier det meste seg om dei skyhøge straumprisane som vi må handtere her og no.

Så trenger vi sjølvsagt meir straum framover samt utbygging av linjenettet her i landet. Frp vil ha meir vasskraft, effektivisere eksisterande anlegg og bygge ut skånsamt med ny teknologi der dette er mogeleg utan å ramme verken miljø eller verneverdiar. Mange vassdrag har store flaum problem. Dette kan løysast med avgrensa kraftutbygging og regulere dette samtidig som ein får kraft som elles berre forsvinn.

Regjeringa, Sv og Høgre ynskjer elektrifisering av sokkelen, noko vi i Frp er sterkt imot.

Det er aldeles greinelaust å sende 10 prosent av vår reine vasskraft ut på sokkelen og sende gassen til Europa som brenner den der i gasskraftverk. Dette er ein gass vi i Norge liksom ikkje kan bruke.

Europa får klima og miljøprisar for sin bruk av naturgass, men her i Norge kan ein ikkje bruke sin eigen gass, forstå det den som kan. Elektrifisering av sokkelen skal koste 50 milliard kroner eller meir, som eg og du som innbyggjar må betale via auka straum og nettoprisar. I tillegg skal dei same partia bygge ned våre fiskefelt med Havvind.

Havet er vårt «blå spisskammers» og dette er ei av Norges største næringar. Skal havvind byggjast skal dette ikkje skje på kostnad av fiskeri og havbruksnæringa eller andre viktige næringar. Kablane frå havvind skal ikkje vere hybridkablar, som i realiteten berre er nye kablar til Europa som er med på å drive straumprisane etter Europeisk nivå.

No må Stortinget sørge for at Norge får billig og nok straum til sine innbyggjarar og næringsliv, vi kan vere ei «oase» for næringsaktivitet med rimeleg kraft og ha ein fordel, vi har nok ulemper frå før. No på kort sikt må straumprisane til folket, hytter, burettslag, landbruk, gartneri og resten av næringslivet vere på eit akseptabelt nivå.

Det norske folket eig krafta, og stort sett er det offentleg eigde kraftselskap. Då må Stortinget klare å sette ein pris på straumen framover som alle kan leve med. Frp har sagt 50 øre KWH, og vi har invitert dei andre partia til eit møte på måndag 17/1, for å forsøke å samle Stortinget til eit forlik om straumpris.

Eg håpar vi kan få til dette, og finne eit nivå for ein straumpris som folk flest og næringslivet kan leve med.