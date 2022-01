Vi som elska Amerika

Meiningar

Alle er vi avhengige av mentale kart og forestillingar om korleis verda er. Etter kvart som vi veks til, vert eit verdsbilete internernalisert i oss, ofte i ein slik grad at vi nesten ikkje stiller spørsmål ved det. Eg vaks opp under den kalde krigen. Det utanrikspolitiske landskapet var enkelt. Verda var dominert av to supermakter. USA var Leiaren for den frie verda (les: Vesten), og Sovjetunionen var Det vonde imperiet, for å bruke tidlegare president Ronald Reagans ord. Det var det gode mot det vonde. Kvitt mot svart. Fridom mot ufridom. Overflod mot varemangel. Demokrati mot diktatur.