«Om legesenteret er kommunalt eller privat drevet har liten betydning!»

Meiningar

Det handler om eierskap, ledelse, organisering, økonomi og kompetanse satt i system!

Hvorfor denne innledningen når en finner motivasjon for å markere synspunkter om kommunens legeordning? Det er Sykkylven kommune som har eierskapet til legesentret vårt. Legesentret har etter overtagelse fått en noe uheldig start. Mange føler seg ikke ivaretatt i et vakuum av manglende legekapasitet, støy i media, med en bakgrunn som ingen kjenner eller skjønner. Vi som brukere blir sittende som svarte-per i et forhold av beslutninger og prosesser. Legesentret, som består av dyktige medarbeidere, kommer i et uberettiget dårlig lys. En «fanger» atmosfæren allerede når en kommer inn i lokalene at de ansatte egentlig har nok med seg selv. Fagpersonell er overarbeidet, stresset, sykemeldte og noen har valgt å forlate Sykkylven. Sånn kan vi ikke ha det! Vi bør dempe denne pågående praten hele tiden om legemangel, og heller sette fokus på forhold vi på kort sikt kan gjøre noe med. Det er uheldig for oss alle at media har omtale om situasjonen stadig vekk. Kan det ikke heller starte med en tydelig kommunikasjon og informasjon til brukerne! Folk skjønner problemer bare de blir fortalt om utfordringene på en informativ måte. Start med oppdatert informasjon om legesentret, som en til daglig møter via de ulike «inngangene» til digitale flater, som at hjemmesider og helse norge.no er oppdaterte med riktige navn og fakta. Oss brukere har forståelse for at ting ikke alltid går som en planlegger bare vi blir informert om forholdene før en opplever de på kroppen. At vi mangler leger en periode kan vi leve med. Men vi må nå komme videre med hensyn til fokus og evne å informere om viktige forhold som har betydning i det daglige.

Videre burde en vurdere om det nå er på tide å invitere til et informasjonsmøte? Samle mennesker og orientere om situasjonen. Bakgrunnen er uvesentlig. Starte med dagens situasjon og hvor en forventer å være til høsten, for eksempel. Jeg mener også at en bør vurdere alternative måter å organisere legesentret på, det kan være vesentlig hvem som signaliserer eierskapet til slik kompetanse spesielt etter så mye støy. Rekruttering er et annet viktig forhold, som ikke kan tas langs med. Derfor vil det være nyttig å vurdere profesjonell bistand i deler av denne prosessen.

Situasjonen som vi står i nå skader Sykkylven som bosted med resultat av at viktig ønsket legekompetanse uteblir. En må evne å spørre seg, hvem vil søke seg til problemer? Og vi som brukere blir frustrerte. Ofte kan dette uberettiget gå ut over de en møter ansikt til ansikt ved legekontoret. På den måten blir egentlig alle tapere.

Vi har ved flere anledninger snakket om behovet for å styrke omdømmet til Sykkylven som bosted. Negative forhold over så lang tid med ensidig fokus, svekker omdømmet. Resultatet kan fort bli at attraktiviteten for tilflytning reduseres. Skal vi evne å endre på dette må vi fokusere i langt større utstrekning på kvaliteter som har betydning, også med tanke på å stoppe en negativ folketallsutvikling. Det er nok av positive forhold i Sykkylven, som kan trekkes fram og bidra til en godfølelse.

Det blir ofte snakket om hvem som har skylden for denne oppståtte situasjonen. Jeg har erfart at det alltid er tre sider av en sak. Din side, min side og den riktige - som i en skilsmisse. Det er nå viktig at vi ikke går med ryggen inn i framtiden. Men at det framover samarbeides om gode løsninger gjennom godt lederskap.