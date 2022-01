Meiningar

Berre to veker ut i pandemien var selskapet som skulle bli Innovern etablert. Smittevernproduksjonen i Sykkylven vart starta opp, og sidan den gong har det blitt produsert over 20 millionar munnbind i fabrikken på Aursneset. Der er i dag 16 tilsette på eitt skift, som produserer om lag 60-80.000 munnbind for dag.