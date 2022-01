Nysætervatnet, ei perle, eller byggefelt?

Meiningar

Eit liknande spørsmål vart retta i Nyss i haust. Ordføraren på Stranda svara, om enn ikkje på spørsmålet.

Men, han svara. Det gjorde ikkje ordføraren i Sykkylven!

Administrasjon og plan på Stranda har valt, utan vidare betenkningar, å sende på offentleg høyring eit planforslag som …. vil ved godkjenning føre til at talet på hytter, berre i Fausadelen av området rundt Nysætervatnet stigar frå dagens vedtatte 225 hytter og til 310 vedtatte tomter/hytter. Ei kraftig fortetting.

I haust var spørsmålet, også til ordføraren i Sykkylven. Og no søker eg om det er mogleg å få svar:

For Sykkylven, kor mange bueiningar er alt ferdig og i bruk?

Kor mange ferdig regulerte, ikkje bygde tomtepunkt er klare?

Kor mange tomter er pr. dato under regulering? Dvs. planarbeid alt er i gang.

Så, til dei to viktige spørsmåla:

Kor mange tomter/hytter toler området rundt Nysætervatnet? Til saman, Stranda og Sykkylven?

Det neste, skal der regulerast/takast omsyn til vilt, fugl, grøne friområde som andre enn dei som har hytter skal kunne bruke?

Med all aktivitet som no er for begge kommunane, er der samarbeid for å definere omsynet til vilt? Fugl? Myr? Friområde og tilgang for dei som berre vil ha ein dagstur?

Eg vonar på eit snarleg svar gjennom NYSS.