«Pleie og omsorg i Stranda kommune kan berre beskrivast med eit ord: Greinalaust!»

Meiningar

Ekspertane innan pleie og omsorg i Stranda kommune meiner tydelegvis at alle må forstå at kutt på 3,5 million kr i 2021, og vidare kutt på over 10 million kr i 2022 i tjenestetilbodet til dei eldre i kommunen, er noko dei eldre i Stranda kommune berre må finne seg i.

«Frank Sve har ikkje peiling han er nå i Oslo», vert det hevda frå desse «ekspertane» innan pleie og omsorg i Stranda kommune. Kvifor desse personane av ein heilt ufattelig uforståeleg grunn forsvarar ei rasering av tjenestene til dei eldre her i kommunen, kan ikkje vi amatørar forstå eit kvidder av.

Eg er derimot heldig som faktisk klarer å forstå, at kutt på meir enn 10 millionar krober i tjenestetilbudet til dei eldre, nedlegging av 7 omsorgsplassar på Solbakken, nedlegging av 7 sjukeheimsplassar, faktisk er ei rasering av tjenestetilbudet for dei eldre i vår kommune.

Dei som «har så mykje peiling» på pleie og omsorgstjenestene i kommunen kan forklare meg kvifor eg får kopi av kommunale avslag til eldre på omsorgsbustadar, eldre som har behov for dette, men som ikkje får dette på grunn av «ekspertane» i kommunen som har kutta over 10 millionar kroner og rasert tjenestene?

Kan nokon av «ekspertane» gå ut i Nyss og forklare korleis dette henger ihop?

Alle kan ikkje bu heime når helsa skranter og ein har behov for hjelp, uansett er det behov for både god heimehjelp, omsorgsbustadar og sjukeheimsplassar.

Forklare ellers korleis «ekspertane» har tenkt å tjene millionbeløp på sjukefråværet, noko som faktisk i så fall må vere Norgesrekord ?

Har ein tenkt å la vere å setje inn vikariat når tilsette har sjukefråvær?

Men sjølvsagt, alle vi amatørane som aldri har sett oss inn i dette, må sjølvsagt forstå at kutt på 10-15 millionar kroner, nedleggelser av omsorgsbustadar og sjukeheimsplassar lenge før nytt bygg er på plass slik RO prosjektet beskriver, er korrekt sjølv om dette i realiteten er klin kokos!

Eg har vore i kommunepolitikken i Stranda i over 20 år, og aldri opplevd makan. Eg har aldri opplevd ei så dramatisk nedbygging av tjenestene til eldre i heile kommunen. Eg kjempar for sjukeheimsplassar på Hellesylt, gode tjenester i Liabygda og Geiranger, og i Stranda tettstad.

Aldri før har eg vore direkte sterkt bekymra over at dei eldre ikkje skal få sine lovmessige og vel fortjente hjelp og tjenester etter eit langt liv, der dei kvar ein dag har betalt sin skatt til kommunen.

Skal takka vere eit NEI når dei søker kommunen om kommunale tjenester?

Det kan godt hende at «eg ikkje har peiling» men det som skjer innan pleie og omsorg i Stranda kommune, kan berre beskrivast med eit ord!

GREINALAUST !